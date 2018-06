Lange haben die beiden etwas geschafft, an dem ihre Vorgänger gescheitert sind. Das deutsche Bachelor-Paar aus dem Jahre 2017, Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn, war wirklich verliebt und über ein Jahr lang zusammen. Die Innigkeit konnte in ihren sozialen Netzwerken beobachtet werden, gerne posteten die zwei Bilder von gemeinsamen Unternehmungen und Reisen. Im Mai machten sogar Hochzeitsgerüchte die Runde, als Clea-Lacy vom Coachella-Festival ein Bild postete, das sie mit weißem Schleier zeigte und es mit #GlücklicheEhefrau versah.

Doch das letzte Bild der beiden war vom 28. Mai. Deutsche Medien vermuteten, dass sich die beiden Reality-Stars still und leise getrennt haben. Länger kam von keinem der beiden eine Reaktion auf die vielen Fragen diesbezüglich. "Ist bei dir und Sebastian alles in Ordnung? Oder hab ich irgendwas verpasst", heißt es auf Instagram. Jetzt ist das Aus bestätigt worden! Clea-Lacy meldete sich in einer Insta-Story zu Wort.

© Instagram

Ganz ähnlich sind die Worte, die Sebastian in seiner Story wählt. Trotz der traurigen Neuigkeiten: Die zwei sollen sich im Guten getrennt haben, wie deutsche Medien wissen wollen.

Das letzte gemeinsame Bild der beiden