Der diesjährige "Bachelor" Daniel Völz hat beim Finale der Kuppelshow richtig Gas gegeben und schon von Liebe geredet, als er sich für seine Kristina entschied. Die einen fanden das romantisch, die anderen übertrieben. Es blieb ein gewisser Beigeschmack. Ob es denn eine echte Liebe ist? Oder nur gespielt? Wie auch immer, jetzt ist vorbei, was gewesen ist.

Aus und vorbei

Die Bombe platzte ausgerechnet bei einem Interview-Termin von RTL. Am Anfang sei alles noch in Ordnung gewesen, doch dann soll Kristina in Tränen ausgebrochen sein. (Fans der Dating-Show wissen, dass Kristina generell nah am Wasser gebaut ist.) Nun meldete sich Kristina erstmals wieder auf Instagram zu Wort. Was hat sie zu sagen? Ist sie traurig, wütend oder sauer?

Keine Vorwürfe

Nein, Kristina findet versöhnliche Worte: "Ich sehe es als eine Erfahrung und bin dankbar für alles was passiert ist. (...) Ich wünsche Daniel alles Gute für seine Zukunft."

Liebe

Daniel spricht weiterhin von Liebe zu Kristina, dass die Charaktere allerdings zu unterschiedlich waren: "Es macht mich echt sehr traurig, da es für mich kein Spiel war.." Schließlich endet er mit dem Satz, dass er Chethryn (Teilnehmerin von "Love Island") nicht kennen würde. Seit einigen Wochen gibt es Gerüchte, dass die beiden ein Paar sein könnten.