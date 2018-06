Sie hat wochenlang hart für ihre Performances bei der Tanzshow "Let's Dance" geackert und ist schließlich mit ihrem Tanzpartner Sergiu Luca im Finale gelandet. Am 8.6. muss sie sich nun gegen Comedian Ingolf Lück und Unternehmerin Judith Williams beweisen. Doch kurz nach der Freude über den Einzug ins Finale wurden Vorwürfe laut, dass es zu einem "Stimmenkauf" für Meier gekommen sein könnte. (Lesen Sie hier alles nach).

Äußert sich

Maier hat sich via Anwaltsschreiben und auf Instagram zu den Vorwürfen geäußert, versucht, die Sache aufzuklären. Von einem Stimmenkauf habe die schöne Rothaarige nichts gewusst. Doch die Geschichte dürfte sie nicht loslassen, denn sie äußert sich immer wieder in ihren Storys dazu; nun hatte sie sogar einmal Tränen in den Augen. Sie sei überhaupt nicht der Mensch, der versucht irgendwelche Abstimmungsergebnisse zu manipulieren. Sie wolle mit ihrer Tanzleistung punkten - und nur damit!

Carepaket

Ihr Agent schickte ihr zum Endspurt der letzten Trainingswoche ein Carepaket: Gummibärchen, Bier und Entspannungsbäder. "Er ist echt der Allerbeste, er weiß es ist ein bisschen stressig gerade für meine Nerven." Doch nicht nur ihr Umfeld hält zu Maier. Auch die Fans sind voll der positiven Worte für sie: "Barbara und Sergiu ihr habt super getanzt und das nicht nur dieses eine Mal, sondern über die ganze Staffel. Ich würde sowohl dir als auch ihm den Sieg gönnen und freue mich auf eure Tänze." Oder: "Ich drücke dir und Sergiu die Daumen! An diese Gerüchte glaube ich nicht. Du hast genug Fans."