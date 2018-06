Normalerweise zeigt sich die Verlobte des österreichischen Unternehmers Klemens Hallmann sexy, aber züchtig auf ihren Bildern.

Tiefe Einblicke

Doch nun scheint Model Barbara Meier (31) ein bisschen mehr zu enthüllen... Auf einem Schnappschuss, den sie auf Instagram teilt, scheint die fesche Rothaarige doch tatsächlich unten ohne zu sein! Barbara hat das Höschen vergessen? Die einstige Gewinnerin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" sitzt auf einem Bett, trägt einen knallroten Pulli und schreibt dazu: "Entspannter Sonntag im Bett". Ihre Fans scheinen sich an den tiefen Einblicken nicht zu stören, ihnen gefällt, was sie sehen...

Hochzeit

Ob sie nun wirklich unten ohne ist oder nur ein knappes Höschen trägt, bleibt wohl Barbaras Geheimnis. Meier und Hallmann sind gerade dabei, ihre Hochzeit zu planen. Meier ist bereits auf der Suche nach dem perfekten Brautkleid, das sie mitdesignen will. Wann es so weit sein wird, steht noch nicht fest.