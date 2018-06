Becker: Neue Liebe nach Ehe-Aus?

Begleitung. Gerade erst gaben Boris Becker (50) und seine Gattin Lilly (41) ihr Beziehungs-Aus bekannt, schon ist er mit einer neuen Schönheit unterwegs. Die Tennis-Legende ist gerade als Experte bei den French Open in Paris und genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen. Von einer Sightseeing-Tour postet Becker Fotos auf Instagram. Alleine ist er dabei jedoch nicht. An seiner Seite spaziert eine hübsche Brünette. Etwa eine neue Flamme? Ihr Name ist Birgit Nössing (35), sie ist Journalistin und Moderatorin für Eurosport.

Pikant. Auffällig ist, dass Becker schon einmal ein Bild von ihr auf Instagram stellte und sie als Teil seines „Dream-Teams“ vorstellte. Geäußert hat er sich bisher nicht zu seiner neuen Bekanntschaft. Die Ehe mit Lilly ging in Freundschaft auseinander. Sie verteidigte ihren Noch-Gatten sogar auf Instagram, weil er von Journalisten attackiert wurde. Ob das angesichts der neuesten Gerüchte weiterhin so bleiben wird?