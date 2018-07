Becker-Rosenkrieg: Darum kam es zum Polizei-Einsatz

Uneinigkeit. Am Mittwochabend musste die Londoner Polizei aufgrund einer lautstarken Ausein­andersetzung ausrücken. Überraschenderweise handelte es sich bei den Streithähnen um Tennislegende Boris Becker (50) und seine Noch-Gattin Lilly (42).

Handyfotos als Auslöser für den heftigen Streit

Zeugin. Laut der Polizei sei es bei der Auseinandersetzung aber nicht zu Handgreiflichkeiten gekommen. Gegenüber Bild erklärte nun eine Freundin von Lilly, was wirklich geschehen sein soll. Lilly habe sich demnach am Nachmittag um den gemeinsamen Sohn Amadeus (8) gekümmert, weil Boris als Tennisexperte in Wimbledon im Einsatz war. Die Niederländerin erzählte ihrer Freundin von ihrem Kummer und soll dabei so emotional geworden sein, dass sie gemeinsame Bilder von sich und Boris von der Wand gerissen habe.



Beweis. Elias (18), Boris’ Sohn aus erster Ehe mit Barbara Becker (51), soll von den Szenen Fotos gemacht haben. Als Boris ­Becker später vom Tennisturnier nach Hause kam, habe sie Elias seinem Vater gezeigt. Becker soll seine Noch-Ehefrau daraufhin zur Rede gestellt haben.



Polizeinotruf. Daraufhin sei ein heftiger Streit entbrannt, und Boris soll selbst die Polizei gerufen haben, als das Wortgefecht außer Kontrolle geriet.

Unter einem Dach bis Ende des Monats

Disput. „Die beiden haben sich über die Unterhaltszahlungen in die Haare bekommen“, erzählt die Freundin gegenüber der Bild-Zeitung. Das Noch-Ehepaar sei sich uneinig über die Höhe der Summe. „Zum Schutze seiner und der Privatsphäre seiner Kinder äußert sich mein Mandant dazu nicht“, ließ Beckers Anwalt ausrichten. Eine offizielle Bestätigung gibt es auch von Scotland Yard bisher nicht. Nach dem Streit gönnte sich die Tennislegende ein nobles Abendessen im Szenerestaurant „C“ und Lilly wurde beim Einkaufen mit ihrem Sohn Amadeus gesichtet. Ein bisschen muss es das einstige Traumpaar noch miteinander aushalten. Der Mietvertrag für die Villa läuft angeblich erst Ende des Monats aus.