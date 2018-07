Becker-Scheidung: Will Boris keinen Unterhalt zahlen?

Boris Becker und seine Noch-Ehefrau Lilly setzen alles daran, dass einer unter der Trennung so wenig wie möglich leidet: Sohn Amadeus (8). Das machten beide beim ersten Statement, das es von ihnen zur Trennung gab, klar. Becker-Anwalt Christian-Oliver Moser meinte in der Aussendung vom 29.5: "Frau und Herrn Becker ist diese Entscheidung nach 13 Jahren Beziehung und über 9 Ehejahren nicht leichtgefallen. Am wichtigsten ist beiden Mandanten das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus."

Sohn geht vor

Lilly betonte in ersten Interviews, dass sie sich in ihrem neuen Leben nun stark Amadeus widmen wolle und eigene Projekte angehen werde. Auch postete sie dieses Bild auf Instagram. Dann plötzlich kam es zu einem Polizeieinsatz in der Londoner Villa, die von Lilly und Boris noch gemeinsam bewohnt wird. „Die beiden haben sich über die Unterhaltszahlungen in die Haare bekommen“, erzählt die Freundin gegenüber der "Bild"-Zeitung. Das Noch-Ehepaar sei sich uneinig über die Höhe der Summe. „Zum Schutze seiner und der Privatsphäre seiner Kinder äußert sich mein Mandant dazu nicht“, ließ Beckers Anwalt ausrichten.

Kein Unterhalt?

Wie die "Bunte" nun zu berichten weiß, soll Lilly möglicherweise ohne Unterhalt (für sich) auskommen müssen. Eine Freundin sagte dem Magazin, dies sei eine Farce, denn: "Erst vor Kurzem hat er in der BBC gesagt, dass er zurzeit sehr, sehr gut verdienen würde. Lilly versteht nicht, wie das zusammenpasst." Auch ihren Wohnort, ebendiese Villa in Wimbledon, in der der Streit stattfand, solle sie bald verlassen: "Offenbar verlangt er nun auch von ihr, dass sie zeitnah aus dem Haus auszieht und sich etwas Eigenes sucht. Sie soll das aber alles selbst bezahlen." Wie genau die Umstände zwischen den beiden sind, das bleibt Spekulation. Sie sollen sch aber mittlerweile sehr um einen gesitteten Umgangston bemühen.