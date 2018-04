Bei DSDS kam es fast zur Schlägerei

Die angehenden Superstars und die Jury rund um Dieter Bohlen weilten für den Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ in Südafrika. Und die Stimmung war eben so aufgeheizt, wie die Temperaturen.

Der Grund war zum einen ein angeblicher Löwe, der durch das Freiluft-Set geschlichen sein soll und ein Kandidat, Diego, der sich als Dompteur versuchen wollte.

Löwen-Alarm am DSDS-Set in Südafrika

Zur Erklärung: Mitten in den Dreharbeiten in Südafrika meldeten die Ranger, dass angeblich Löwen am Set gesichtet worden sein sollen und deshalb alle in Sicherheit gebracht werden müssten. Die Aufregung war groß. Alle hatten Angst. Nur einer nicht: Diego. Ihn hatte das Adrenalin voll im Griff und er rannte zum Catering, um einen Teller voll Essen zu holen.

Nicht etwa, weil er eine spontane Fressattacke bekam, sondern er wollte das Essen an den angeblichen Löwen verfüttern. Die anderen waren davon gar nicht begeistert. „Es ist doch schon gefährlich. Warum macht er das?“, fragen sie.

Raubtierfütterung

Als der Rapper dann wieder zurückkommt und noch einmal Nachschlag für das Raubtier will, stellt sich ihm Isa in den Weg und schnappt ihm den Teller weg. Dann droht die Situation zu eskalieren. „Was ist los? Willst du mich schlagen?“, sagt Diego. Beide bauen sich voreinander auf, bis ein Dritter dazukommt. „Du kannst draußen essen, aber du schmeißt kein Essen dahin“, sagt er.

Diego stürmt raus und schien sich sogar bis zu seinem Auftritt vor der Jury nicht beruhigt zu haben. Denn nachdem diese seine Performance kritisiert hat und es „das immer Gleiche“ nannte, motze er zurück. „Dann schmeiß mich doch raus!“. Das ließ sich Pop-Titan Bohlen nicht zweimal sagen und schickte ihn heim. Auch für Matty war in dieser Runde Schluss.

Übrigens war von Löwen schlussendlich keine Spur. Dürfte offenbar „falscher Alarm“ gewesen sein – ob von RTL gewünscht oder nicht bleibt offen.