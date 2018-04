Ben Tewaag fordert Vaterschaftstest

Anfang des Jahres berichtete die Bunte, dass Ben Tewaag einen Sohn mit Ex-Affäre Alexia von Wismar haben könnte. Das behauptete zumindest die Schauspielerin und Mutter des kleinen Cosmo (2), der im Mai 2015 geboren wurde.

Schrieb Brief

Cosmo sei durch eine kurze Liaison zwischen Tewaag und von Wismar entstanden. In einem Brief wandte sich Alexia an Ben, erklärte ihm so, dass er Vater geworden sei, davor hatte er keine Ahnung. Mama Uschi Glas findet sich hingegen laut Bunte im Omaglück, sie sieht Cosmo wie dessen Mutter als Teil ihrer Familie an. Doch Ben sieht die ganze Sache komplett anders, will darum einen Vaterschaftstest.

Sein Statement

Auf Facebook hat er sich am Dienstag, 10.4., zu der Angelegenheit gemeldet, schreibt in einem Statement (das mittlerweile wieder offline ist): "Hier wird ein Kind zu PR-Zwecken benutzt - ohne das die Beteiligten überhaupt wissen das ich der Vater bin. Ich werde nicht gefragt, sondern nur konfrontiert." Wenn er einen Sohn haben sollte, so Tewaag weiter, dann würde er ihn "nicht in die Öffentlichkeit zeihen, aus persönlicher Erfahrung". Laut "Bild" soll nun ein Vaterschaftstest die erhoffte Klarheit bringen.