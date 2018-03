Betrugs-Drama: Jetzt spricht Gil Ofarim

Lange gab es Gerüchte darüber, dass Sänger Gil Ofarim während der Teilnahme bei "Let's Dance" letztes Jahr eine Affäre mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova angefangen habe. Er bestritt das, oder äußerte sich nicht dazu. Auch seine Ehefrau Verena, Mutter seiner zwei kleinen Kinder (Anouk, 1 und Leonard, 2) hielt zu ihm und ihrer Liebe. Doch Ende des letzten Jahres kriselte es zwischen den beiden. Höhepunkt war Anfang dieses Jahres eine Gerichtsverhandlung, in der es um die beiden Kinder ging.

Ausgepackt

Jetzt hat sich Verena Ofarim erstmals zu ihrer Lebens- und Liebessituation geäußert. Bunte gab sie ein Interview, in dem sie erklärt, dass Gil bereits früher eine Affäre gehabt habe, zuerst alles abstritt: "Da Gil mich bereits in der Vergangenheit betrogen hatte, sprachen wir anfangs sehr offen über die mögliche Wiederholung seines Musters." Verena meint, dass sie sich nicht vorstellen konnte, dass Gil das gemeinsame Lebensglück mit den Kindern aufs Spiel setzen wolle. Schließlich sei sie aber durch "weibliche Intuition" draufgekommen und "zweitens habe ich auf seinem iPad später Dinge gefunden, die in keiner Weise zu seinen Beteuerungen passten." Darauf angesprochen meinte Gil, dass er nicht wisse, wie das passieren konnte, und er müsse seinen Gefühlen nachgehen. "Er hat sich nicht mal entschuldigt oder Reue gezeigt."

Krankheit schuld

Nach diesen offenen Worten hat sich nun auch Gil das erste Mal zu den Vorkommnissen geäußert. Via Instagram führt er aus, dass "Verena und ich uns durch Vergleich geeinigt haben in allen Punkten, die unsere Kinder angehen... bereits vor Wochen... ich habe unseren Kindern nicht die Mutter weggenommen und verstehe die Vorwürfe nicht. (...) unabhängige Fachleute und alle beteiligten kamen zu dem Schluss, dass unsere Kinder besser bei mir aufgehoben sind und die Mutter sie nicht alleine sehen kann... Ich bin über dieses Ergebnis traurig, aber muss damit genauso umgehen." Weiters schreibt er, dass Verena die meisten Dinge falsch darstelle "Insbesondere, was den Zeitpunkt und die schwere der Erkrankung angeht."

Verena hat bereist kurz darauf reagiert, postet diesen Aufruf