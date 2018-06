Beyoncé: Twins mussten in die Notaufnahme!

Was für ein Alptraum! Jedes Elternpaar wird bei dieser Geschichte mitfühlen...

Konzert

Sängerin Beyoncé und ihr Jay-Z mussten nach der Landung in Berlin ihre ein Jahre alten Zwillinge Rumi und Sir Carter umgehend in die Notaufnahme der Charité bringen. Das Musikerpaar kam in die deutsche Hauptstadt, um ein Konzert zu geben.

Notfall

Am Flug dorthin muss sich etwas ereignet haben, das die sofortige medizinische Abklärung durch Spezialisten erforderte. Kaum steigen alle aus dem Jet und in einen schwarzen Van, geht es los - das Gefährt brettert mit 150 km/h (statt der erlaubten 80) wie die Bild berichtet, zur Charité-Zweigstelle Virchow-Klinikum. Töchterchen Blue Ivy (6) wird unterdessen von einem Kindermädchen ins Hotel gebracht. Dort werden die Kinder zusammen mit Mama Beyoncé auf der Neurologie untersucht.

Entwarnung

Gut eine Stunde darauf sieht man die Sängerin mit einem der Twins am Arm die Klinik verlassen. Augenzeugen berichtet, dass sie scherzt, lächelt. Es dürfte also Entwarnung gegeben haben! Was passiert ist, das will eine Sprecherin nicht preisgeben. Das Konzert am 28.6. konnte stattfinden und die Freude ist groß, dass wohl alles gut ausgegangen ist...