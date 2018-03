Auf Sat1 zeigt die 31-jährige Mareike Spalek bei der Show "The Biggest Loser" ihren Kandidaten, wie sie zu einer Traumfigur kommen.

Schöner Körper

Jetzt zeigt sie in der April-Ausgabe vom Playboy, wie makellos ihr eigener Body ist. Neben ihren TV-Jobs arbeitet Spalek oft als Fitness-Model. Doch wie war es, sich komplett auszuziehen? "Natürlich war das eine Challenge! Als Fitness-Model bin ich es zwar gewohnt, viel Haut zu zeigen - aber so viel Haut dann doch nicht." Drei- bis vier Mal die Woche steht Sport am Programm, privat verbringt sie viel Zeit mit ihrem Ehemann. Früher war Mareike auch mal wilder: "Ich habe ganze Urlaube mit Partymachen verbracht, habe während meiner Ausbildung zur Hotelfachfrau fettig gegessen und wenig Sport getrieben."

© Thomas Fiedler für Playboy April 2018

