Bohlen trennt sich von Berg

So ganz hat Schlager-Superstar Andrea Berg (52) die E-Mail von Dieter Bohlen (64) noch nicht verdaut. Darin schrieb ihr der Produzent, dass er die mehr als achtjährige Zusammenarbeit nicht mehr weiterführen will. „Nachdem meine Aufgabe erfüllt ist und ich die CD-Verkäufe von Andrea mehr als verdoppelt habe, möchte ich jetzt den Kopf freibekommen, neuen Künstlern zu helfen, bei denen ich wieder richtig Spaß an der Arbeit habe“, begründet Bohlen das Arbeits-Aus in der Bild-Zeitung.

Zukunft. Berg selbst ist wie vor den Kopf gestoßen. „Ich bin sehr traurig, dass er unsere so lange, erfolgreiche Zusammenarbeit nun so abrupt auf diese Art beendet hat“, findet sie erste Worte für das Ende.