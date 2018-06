Die Trennung der Beckers ist - zumindest für die Öffentlichkeit - noch ganz frisch. Am 29. gaben Lilly und Boris mit einem Anwaltsschreiben bekannt, dass sie kein Paar mehr sind und sich voneinander scheiden lassen werden. Jetzt rätseln alle über die möglichen Gründe. Klar ist, dass für Lilly diese Dinge ausschlaggebend waren (Lesen Sie hier weiter).

Wer ist die Unbekannte?

Doch steckt etwa auch eine Frau dahinter? Boris wurde nämlich jetzt in Paris mit einer hübschen Brünetten gesichtet. Er selbst zeigte sie auf Instagam in einer Story. Birgit heißt sie und sie ist mit ihm am 31.5. beim Eiffelturm unterwegs gewesen. Sie waren "auf den Spuren der Vergangenheit". Sie ist eine Journalistin und moderiert für Eurosport. Birgit und Boris sind aber nur Kollegen und arbeiten an einem neuen Projekt zusammen. Er stellte sie bereits auf Instagram vor.