Boris Becker und Lilly: Scheidung

2005 lernten sich die beiden in Miami kennen, 2009 heirateten sie in St. Moritz, am 10.2.2010 wurde der gemeinsame Sohn Amadeus geboren: Boris und Lilly Becker galten lange als das Traumpaar schlechthin.

Wohlergehen des Sohnes

Doch jetzt ist alles aus. Wie die Bild berichtet, haben sich die Beckers nun "einvernehmlich und freundschaftlich" getrennt. Becker-Anwalt Christian-Oliver Moder meinte in einem Statement: "Frau und Herrn Becker ist diese Entscheidung nach 13 Jahren Beziehung und über 9 Ehejahren nicht leichtgefallen. Am Wichtigsten ist beiden Mandanten das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus."

Zuletzt häuften sich die Gerüchte, dass die Beziehung der beiden nicht mehr intakt sei.