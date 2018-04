Bulle von Tölz-Star wütet über "Frust-Weiber"

Katerina Jacob (60) ist einer der größten Stars des deutschen Fernsehens. Sie spielte als Hauptkommissarin Sabrina Lorenz jahrelang an der Seite von Ottfried Fischer im "Bullen von Tölz". In der Serie ist sie eine besonnene, scharfsinnige, ausgeglichene Polizistin. Jetzt offenbarte sie auf Facebook eine Seite von sich, die wohl nur die wenigsten kannten.

Ärger um Lebensfreude-Video

Sie postete innerhalb weniger Stunden zwei Videos, in denen sie mit "Frust-Weibern" abrechnet. Ausgelöst haben den Ausraster einige Reaktionen auf ein anderes Video, das Jacob vor einigen Tagen gepostet hat. Darin sah man eine "dickere Frau unbestimmten Alters", die im Badeanzug und einer Taucherbrille auf dem Kopf tanze. Jacob war begeistert und schrieb dazu "Lebensfreude pur". Ihre Follower waren da aber ganz anderer Ansicht und kommentierten mit "peinlich" oder "widerlich".

Deshalb entschied man sich offenbar bei Facebook, das Video zu entfernen. Als Jacob es erneut hochlud, wurde es nochmal entfernt. Ein Ergebnis, das Jacob so wüten macht, dass sie ihre Fans bei Facebook rausschmeißt. Sie wütet: "Verpisst euch von meiner Freundesliste! Ihr seid komplett humorlos. Ihr seid die Frauen, die ihre Kinder zu absoluten Spießern erzogen haben. Ihr seid die Frauen, die in der Schule schon andere gemobbt haben, weil ein bisschen anders aussahen. [...] Die in der Schule die Queens waren, aber es im Alltagsleben dann überhaupt nicht geschafft haben, sondern in ihre Frustrationen bis hier oben versunken sind."

Derbe Abrechnung

Am Ende des 3.08-Minuten-Videos wird es nochmal richtig derb: "Wenn eure Ehen so toll wären oder ihr so fantastisch seid, dann wisst ihr doch eigentlich wie es geht! Mein kleiner Tipp: Lasst euch doch einfach mal gehen, freut euch doch einfach mal – und lasst euch mal richtig durchf****n!"

Für ihren Ausraster erhält die Schauspielerin jetzt übrigens reichlich Zuspruch.