DIESER Promi-Sohn startet Model-Karriere

Erst wenige Wochen ist sein High-School-Abschluss her, schon scheint er den perfekten Job gefunden zu haben.

Lässiger Typ

Elias Becker, der 18-jährige Sohn von Tennislegende Boris und seiner geschiedenen Frau Babs, startet nun als Model durch! Bei der großen Fashion-Show in Mailand lief er für das Luxuslabel Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Er führte einen weißen Anzug mit Brokat vor, dazu dunkle Lederschuhe der Kollektion Spring/Summer 2019. Seine Locken wurden für den großen Auftritt lässig in Szene gesetzt, an die Seite gegelt. Lässig ist überhaupt das Wort, das den 18-Jährigen perfekt beschreibt, denn so inszeniert er sich auch auf den sozialen Kanälen.

Trennung

Vater Boris sorgt unterdessen für Schlagzeilen mit der Trennung von Lilly. Die beiden haben im Juni bekannt gegeben, von nun an getrennte Wege zu gehen.