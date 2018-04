Titelstar der Playboy Mai-Ausgabe ist Emilija Mihailova! Die 29-jährige Schweizerin mit mazedonischen Wurzeln brachte bereits beim Casting der aktuellen DSDS-Staffel die männlichen Juroren Dieter Bohlen und Mousse T. ins Schwitzen und schaffte es mit ihren sexy Gesangs-Performances in die Top Ten der Kandidaten.

© Katharina Hildebrandt für Playboy Mai 2018

© Katharina Hildebrandt für Playboy Mai 2018

Traummann

Zu ihren Hobbys zählt die schöne Emilija aus Rorschacherberg (St. Gallen) Lesen, Backen und Ausgehen mit Freunden. Ihr Traummann darf, wie sie der DSDS-Jury verriet, kein Fahrrad fahrender Öko sein und sollte – nebst Humor – möglichst ein schickes Auto haben. Emilija sagt im Interview: "Er sollte fleißig sein, Macht haben und sehr viel Humor. Seine Laune sollte immer ausgeglichen sein, ohne Höhen und Tiefen , und von mir aus kann er auch ein Bäuchlein haben, auf Sixpack-Männer stehe ich gar nicht."

Reize

Das Shooting für den Playboy hat ihr viel Spaß gemacht, gehemmt war sie keineswegs. Denn Emilija steht zu ihren weiblichen Reizen, wie sie sagt: "Ich bin ja kein kleines Mädchen mehr, ich bin eine Frau und fühle mich wohl in meiner Haut. Ich bin einfach so, wie ich bin, und viele sagen mir, das sei sexy. Deshalb denke ich mir, gut, bleibe ich so."

„Weitere Motive exklusiv nur unter: http://www.playboy.de/stars/emilija-mihailova"