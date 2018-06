Dschungel-Gewinner Daniele Negroni (22) und seine Freundin, Insta-Girl Tina Neumann (16) haben sich mächtig gestritten, wie deutsche Medien jetzt berichten.

Streit

Im Berliner Interconti soll es in der Nacht von 22. auf den 23.6. zwischen den beiden so gekracht haben, dass die Polizei gerufen wurde! Es heißt, dass die beiden gegeneinander handgreiflich geworden seien. Das OK! Magazin berichtet von Anwesenden, die einen lautstarken Streit gehört haben. Der Polizei liegen zudem zwei Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung vor.

Getrennt

Zudem hat Tina Neumann Stunden später in ihrer Instastory das gepostet: "Ich hoffe, alle Frauenschläger dieser Welt bekommen das Karma, das sie verdient haben." Sie löschte zudem alle Fotos von Daniele. Dieser wiederum meinte zu "Mopo": Das Ganze war von Tina aufgebauscht. Eigentlich ist so gut wie nichts passiert. Die Polizei wäre nicht nötig gewesen." Die beiden sollen sich getrennt haben.

Ein Bild aus guten Zeiten