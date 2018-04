Es sah alles nach einer Versöhnung aus. Als Jenny Frankhauser im RTL-Dschungel mitmachte, postete ihre Schwester Daniela Katzenberger ein Bild auf ihrem Instagram-Profil, das der Schwester Mut machen sollte. Denn Jenny hatte auch so einige Tiefs in der Ekel-Show. "Du bist stärker, als du denkst. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich #teamjenny" stand da geschrieben.

Keine Versöhnung

Als Frankhauser schließlich zur Dschungel-Queen gekürt wird, rechnen alle damit, dass es bald zur Versöhnung zwischen den Schwestern kommen wird. Doch in den drei Monaten seit der Sendung ist nichts in diese Richtung passiert... Jenny Frankhauser erklärt via Bild: "Das hat sie öffentlich gepostet, aber sich bei mir persönlich nie gemeldet." Sie stellt klar, dass sie keinen Kontakt zur älteren Halbschwetser möchte, meint, die Situation sei gut, so, wie sie ist. Zum Zwist zwischen den beiden ist es gekommen, weil Katzenberger nicht zum Begräbnis von Frankhausers Vater gekommen ist und diese sich darum im Stich gelassen fühlte.