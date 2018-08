Ehe-Aus bei Joey Heindle und Justine

Eigentlich dachten sich beide es wäre die große Liebe. Nun knallten Dschungelkönig Joey Heindle und seine Frau Justine offenbar auf den harten Boden der Realität. Wie der Sänger nund auch Facebook bekannt gab, haben sich der 25-Jährige und seine drei Jahre ältere Noch-Frau getrennt. „Justine und ich haben uns nach langem Überlegen dazu entschieden, ab sofort getrennte Wege zu gehen“, schreibt er.

Trennung nach knapp einem Jahr Ehe

Lange hielt diese Ehe aber nicht. Erst im Mai letzten Jahres gaben sich die beiden das Ja-Wort. Damals versprach Joey seiner Justine: "Ich werde dich zur glücklichsten Frau der Welt machen und dir dreitausend Babys schenken".

Soweit kam es nicht, aber ein Rosenkrieg müssen wir laut Joey auch nicht befürchten. „Justine und ich verstehen uns nach wie vor gut und dass soll auch in Zukunft so bleiben“, so der Sänger.