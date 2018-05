Enthüllt: Sie wird die neue "Bachelorette"

"Bachelorette". Nun ist das Geheimnis um die neue "Bachelorette" gelüftet: In der neuen RTL-Staffel wird Studentin Nadine Klein (32) den Männern den Kopf verdrehen. Privat läuft es im Liebesleben noch nicht nach Wunsch für Nadine. Nun dürfen die Männer in der Show um sie rittern. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel laufen gerade in Marbella, Spanien. Im Sommer werden die Rosen verteilt.

Nadine Klein war übrigens bereits in der "Bachelor"-Sendung. Dort konnte sie aber das Herz von Daniel Völz nicht erobern. Jetzt hat sie den Spieß umgedreht und lässt die Männer um sie werben.

"Bild" berichtet, laut Insiderangaben soll Nadine für ihren TV-Auftritt 50.000 Euro Gage erhalten. Ihre Vorgängerin Jessica Paszka soll sogar bis zu 100.000 Euro erhalten haben.

Nadine wird mit ihren sinnlichen Lippen und herausfordernden Blick bestimmt die Männerherzen erobern.