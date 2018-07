Erste Liebes-Krise bei Heidi und Tom?

Übertrieben? Es verging kein Tag, an dem Model-Mama Heidi Klum (45) nicht ein Foto mit ihrem Lover Tom Kaulitz (28) in den sozialen Netzwerken gepostet hat. Sonnenaufgang am Empire State Building, heiße Küsse beim Shoppen oder Nacktfotos mit einer Botschaft an den Tokio-Hotel-Musiker.

Doch seit rund zwei ­Wochen ist Schluss damit. Gähnende Leere auf Heidis Instagram-Account – zumindest, was gemeinsame Fotos angeht. Sie postet sich mit Arbeitskollegen, ihrem Hund oder am Red Carpet bei einer Magazinpräsentation – ohne Tom. Aus dem Umfeld des Paares ist zu vernehmen, dass sich beide zurzeit auf ihre Jobs konzentrieren und wenig Zeit miteinander verbringen. Ist die heiße Liebe etwa schon abgekühlt?