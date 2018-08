Fischer verkauft ihre Luxus-Villa

400 Quadratmeter Wohnfläche, zwei große Terrassen und ein lang gezogener Pool – so entspannten Helene Fischer (34) und ihr Florian Silbereisen (37) in ihrer Villa auf Mallorca. Doch jetzt soll das Paar die Villa an eine bayerische Immo-Firma verkauft haben. Zu viele Fans kannten inzwischen Fischers Adresse in Port d’Andratx und auch von Hafen aus konnte man mit dem Fernglas bis auf Helenes Terrasse spähen.

Luxus

Wer die Villa kauft, darf sich jedenfalls auf einiges freuen. Neben drei Schlaf- und Badezimmern gibt es ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine Sauna, ein Fitnessstudio und eine Küche. Und – die drei Stockwerke sind durch einen Fahrstuhl verbunden! Wie hoch der Kaufpreis aufgrund der prominenten Vormieter sein wird, ist nicht bekannt.