GNTM-Finale: Klum im Hinterseer-Komplettlook

Heidi, Hansi wäre stolz auf dich! Beim großen Finale ihrer Castingshow "Germany's Next Topmodel" zeigte sich Modelmama Heidi in einem Kleid-Stiefel-Ensemble, das von der Art her stark an die legendären Plüsch-Boots von Schlagerurgestein Hansi Hinterseer erinnert. Dieser weiß sein spezielles Accessoire geschickt nur punktuell einzusetzen. Dazu trägt Hansi meist einen sportiven, dezenten Alpinlook mit Pulli und Jeans.

Komplettlook

Heidi wiederum ging beim großen Finale aufs Ganze. Das Kleid war befranst, mit schneeweißen Glitzerperlen, dazu die passenden Overkneeboots. Ob Heidi sich gedacht hat, dass sie mit mehr Hansi-Look mehr Erfolg haben wird? Wir wissen es nicht. Was wir allerdings für sie haben, sind ein paar Fun-Facts zum Finale!

Zauberer Hans Klok ließ Heidi schweben

© Getty Images

Klum-Mama Erna saß zwischen Bill und Tom Kaulitz im Publikum, vor ihnen: Heino!

© Getty Images

Klaudia mit K gewann den Personality-Award

© Getty Images

Bill Kaulitz schien ganz angetan von den Vorgängen auf der Bühne...

© Getty Images