Große Überraschung bei den Fans des kessen Fitness-Models: Erst kürzlich musste Gerda Heidis Modelshow verlassen, nun ist sie auch von ihrem Freund getrennt. Am POstersonntag soll es zum endgültigen Bruch zwischen den beiden gekommen sein. Ob Heidis Modelshow daran Schuld ist? Tobis Kommentar zur Trennung lässt das jedenfalls vermuten.

Bekanntgabe

Tobi und Gerda verband nicht nur Liebe sondern auch die Leidenschaft für Sport. Das wurde schon im Vorstellungsclip für GNTM deutlich. Gerda meldete sich noch nicht zu Wort, Tobi gab die Trennung in seiner Insta-Story bekannt, er meint: "Ich nehme an, die meisten werden jetzt genauso schockiert sein wie ich. Und zwar haben Gerda und ich uns gestern getrennt. Ich will dabei auch ehrlich sein. Ich habe halt gemerkt, dass irgendetwas anders ist, seit dem Zeitpunkt, an dem Gerda aus L.A. kam. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es an mir oder ihr lag."

Auf dem neuesten Foto schaut Tobi geknickt aus.

