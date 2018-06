Eines steht fest: Modelmama Heidi Klum und ihr Musikerfreund Tom Kaulitz erleben gerade den Sommer ihres Lebens.

Liebesglück

Die zwei zeigen sich schwer verliebt, beim Strandurlaub oder unter Sternen, als sie sich eine kleine Auszeit gönnen. Auch am Red Carpet sind die beiden schon abgelichtet worden. Heidi strahlte in einem wunderschönen weißen Kleid, das an die Robe einer Braut erinnerte. Vielleicht ein Blick in die Zukunft? Denn glaubt man Gerüchten, die immer gerne auftauchen, wenn eine Promi-Beziehung gut läuft, sollen Heidi und Tom einem nächsten Schritt nicht abgeneigt sein.

Schon vier Kinder

Konkret sollen sich die 45-jährige Heidi und der 28 Jahre alte Tom ein Baby wünschen. Für Klum wäre es Kind Nummer fünf. Aus der Beziehung mit Flavio Briatore hat sie Tochter Leni, mit Ex-Mann Seal die Tochter Lou und die Söhne Henry und Johan. Mit 45 Jahren muss sich Heidi langsam überlegen, ob die Familienplanung für sie schon abgeschlossen ist, oder eben nicht. Da sie aber einige Kinder hat, dürfte eine weitere Schwangerschaft erwartungsgemäß keine großen Probleme machen. Tom soll sich übrigens bestens mit Heidis Kindern verstehen...