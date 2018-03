Gil Ofarim & Verena: Betrugsbeichte

Seitdem Sänger Gil Ofarim mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova 2017 bei "Let's Dance" eine erotische Darbietung nach der anderen hinlegte, gab es Getuschel und Gerüchte.

Gerüchte

Es rauschte durch die Medien, dass die beiden mehr verbinden würde als die Show. Seine Ehefrau Verena, die kurz vor Beginn des TV-Formates das zweite gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat, ließ sich lange Zeit nicht beirren. Sie stärkte ihrem Mann Gil in Interviews mit deutschen Medien stets den Rücken. Doch dann kam alles Schlag auf Schlag: Aufgrund bislang nicht öffentlich bekannter Umstände darf Verena mit den gemeinsamen Kinder Leonard (2) und Anouk (1) nicht zusammenleben. Anfang des Jahres gab es dazu einen Gerichtstermin.

Nicht erster Betrug

Nach langer Zeit des Schweigens wandte sich die 31-jährige Designerin nun an die Bunte. In einem Interview sagt sie: "Am Anfang hat Gil seine Teilnahme noch locker genommen, wurde aber von Mal zu Mal verbissener." Sie sagt, dass sie oft das Gespräch mit ihm gesucht habe, als sich die Lage zuspitzte, sie allein mit den Kindern zu Hause war und sich von ihm im Stich gelassen fühlte. Erstmals spricht Verena es aus: "Da Gil mich bereits in der Vergangenheit betrogen hatte, sprachen wir anfangs sehr offen über die mögliche Wiederholung seines Musters."

Keine Reue

Verena meint, dass sie sich nicht vorstellen konnte, dass Gil das gemeinsame Lebensglück mit den Kindern aufs Spiel setzen wolle. Schließlich sei sie aber durch "weibliche Intuition" draufgekommen und "zweitens habe ich auf seinem iPad später Dinge gefunden, die in keiner Weise zu seinen Beteuerungen passten." Darauf angesprochen meinte Gil, dass er nicht wisse, wie das passieren konnte, und er müsse seinen Gefühlen nachgehen. "Er hat sich nicht mal entschuldigt oder Reue gezeigt."

Auf Instagram lässt die Mutter von zwei Kindern ihren Gefühlen immer wieder freien Lauf - anhand von Sprüchen und Bildern.