Das Bodybuilder-Pärchen Caroline und Andreas Robens sind die Stars der Auswandererserie "Goodbye Deutschland" bei VOX.

Offene Art

Die zwei geben im Doku-Format Einblick in ihr Leben: Als Sportler, Auswanderer und Geschäftsleute. In letzter Zeit läuft es sehr gut für die beiden. Das neue Bistro hat sich zum Hit auf Mallorca entwickelt. Die Robens kommen aber auch wegen ihrer offenen Art sehr gut beim TV-Publikum an.

Veränderung

Im Jänner entschied sich Caro nach langem Hadern für eine Nasen-OP, ließ sich bei diesem intimen Schritt auch filmen. Lässig meinte sie dazu: "Die findet keiner schön." Jetzt begeistert Caro mit einer weniger invasiven Veränderung. Die Haare hat sie verändert. Statt kurz trägt sie nun lange Zöpfe. Vielen Fans gefällt es, sie hinterlassen liebe Kommentare für Caro.