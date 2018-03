Heidi Klum: Aufregung um neuen Toyboy

Uneinig

Es war der eindeutige Beweis für die pikanten Gerüchte: Musiker Tom Kaulitz (28) und Topmodel Heidi Klum (44) küssten sich in aller Öffentlichkeit und setzten so ihrem Versteckspiel ein Ende. So glücklich wie die beiden sind jedoch nicht alle über die neue Beziehung. Heidis Ex Vito Schnabel (31) wurde mit Tränen in den Augen gesichtet, ihre Fans finden sie „nur noch peinlich“ und sogar Freundinnen machen sich über Klums neuen Toyboy lustig: „Jetzt hat sie eben noch ein weiteres Kind“, sagte beispielsweise Shermine Shahrivar. Im Internet heißt es unter anderem: „Komm klar, du bist über 40“ oder „du bist einfach nur erbärmlich“, andere feiern sie für ihren jungen Freund.



ÖSTERREICH hat bei den Austro-Promis nachgefragt und auch hier ganz unterschiedliche Reaktionen bekommen.



Das denken Austro-Promis über Klums neuen Lover