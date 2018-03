Während die ganze Welt darüber rätselt, ob es denn was ernstes zwischen Heidi Klum und "Tokio Hotel"-Star Tom Kaulitz ist, macht die Modelmama Urlaub. Mit ihren vier Kindern ist sie derzeit ausgerechnet in Tokio unterwegs... Sie genießt die Kirschblüte, angenehmes, warmes Wetter. Auffallend ist ihre besonders gute Laune, sie wirkt verliebt - "nur" ins Leben?

Beautiful day in Tokyo #cherrybloossms Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Mär 28, 2018 um 11:31 PDT

Hinweise

Ihre Fans sehen in dem Feed auf Instagram eine eindeutige Verbindung zu ihrer Liebe mit Tom Kaulitz. Heidi Klum ist für ihre kryptischen Nachrichten in sozialen Netzwerken bekannt. Wenn sie wieder zurück in L.A. ist, können wird uns wohl über neue heiße Bilder zwischen ihr und Tom freuen...

Good night Tokyo #Jetlag #amazingday Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Mär 29, 2018 um 4:16 PDT

Freizeitspass