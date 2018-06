Fotograf und Langzeit-Jury-Mitglied Thomas Hayo gab für die Fans der Castingshow "Germany's Next Topmodel" sehr überraschend seinen Ausstieg bekannt. Er verlässt das Castingshow-Format nach acht Jahren! Gründe dafür sind, lauf seines Insta-Postings, dass die Produktion viel Zeit in Anspruch genommen hätte.

Neue Abenteuer

Die wolle er nun für andere Dinge, die lange zu kurz kamen, nutzen: "Mein New Yorker Leben, meine dortigen Freunde und viele Projekte, die mir am Herzen liegen, sowohl für meine Werbekunden als auch in Sachen neue Abenteuer im TV-Bereich. Deshalb habe ich mit Heidi und Pro 7 besprochen, dass ich für die nächste Staffel nicht als festes Jurymitglied zur Verfügung stehen werde."

© Getty Images for ABOUT YOU

Kaulitz-Bruder?

Jetzt wird natürlich heftig über den Nachfolger für diesen Job spekuliert. Zwei, die in die mögliche Auswahl kommen, sind die Kaulitz-Brüder. Sowohl Tom als auch Bill wären eine mögliche Besetzung für den freien Jury-Platz. Für beide spricht, dass sie auf ihre eigene, sehr unterschiedliche Art und Weise sehr modeaffin sind. Bill hat 2017 sogar seine erste eigene Modekollektion herausgebracht "Magdeburg - Los Angeles". Privat versteht sich Heidi blendend mit Bill, dem Bruder ihres Freundes Tom. Die Modelmama hat bereits angekündigt, das Format ihrer Castingshow zu überdenken.