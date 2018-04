Heiß

Oben ohne am Strand, wild knutschend mit Toyboy Tom Kaulitz – Supermodel Heidi Klum sorgt gerade auf der ganzen Welt für erhitzte Gemüter. Dass sie ein aktives Sex-Leben zu haben scheint, ist, bei den heißen Bildern, die derzeit durch die Medien gehen, nicht schwer zu erkennen. Wie ausgeprägt Klums Liebesleben ist, will der National Enquirer wissen. Laut der Illustrierten soll Heidi fünf Mal am Tag Sex brauchen. „Es kann im Auto sein, im Schrank, auf dem Klo. Es ist ihr egal, sie sieht es als Eintauchen in ihren Jungbrunnen“, soll ein Bekannter des Models verraten haben.