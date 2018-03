Seit wenigen Wochen gibt es einen neuen Mann an der Seite von Heidi Klum. Nach der schwierigen Trennung von Vito Schnabel im letzten Jahr hat die 44-Jährige nun allen Grund zu strahlen. Tom Kaulitz (28), der als Teenie Erfolge mit der Band Tokio Hotel feierte, soll der neue Loverboy von Heidi sein. Am 15. März wurden die beiden erstmals zusammen gesehen, sollen sich im Nobelrestaurant Delilah in West Hollywood mehr als nur nähergekommen sein. Tage später habe sie sogar vor allen Anwesenden mit ihm auf der Party von Lorraine Schwartz herumgeknutscht, heißt es.

Turtelei

Nun wurden die beiden wieder zusammen gesehen. Heidi dreht derzeit für die Castingshow "America's Got Talent". In einer Pause zog sich Heidi in eine Ecke zurück, um ungestört zu rauchen und mit der Crew zu quatschen. Und wer begleitet sie? Tom! Ihn berührte sie am Bein, die zwei wirken sehr vertraut miteinander, lachen und scherzen. Ob das nur ein Flirt ist? Wir finden, es schaut nach etwas mehr aus...