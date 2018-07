Wer sich schon immer gefragt hat, was ein Musiker und ein Model sonntags gerne zusammen machen, der weiß nun Bescheid. Denn Heidi Klum hat ein Bild von sich und ihrem Lover gepostet, das sie genau bei einer solchen Unternehmung zeigt. Heidi und Tom befinden sich auf dem Foto im Wasser - sie sitzen in einem Ruderboot und genießen den schönen Ausblick im New Yorker Central Park.

Sundayzzzzzzz....... ❤️ Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jul 1, 2018 um 3:45 PDT

Mit diesem idyllischen Schnappschuss zeigt das Model eine ganz andere Seite von sich, als zuletzt. Denn am Wochenende erregte sie mit einem Nacktselfie die Gemüter. Nach einer heißen Party zeigte sie sich ganz unbekleidet im Hotelzimmer... Lesen Sie alles dazu hier

Ernste Beziehung

Heidi und Tom - das soll eine ernste Sache sein. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, er kennt ihre Familie schon. Darum wird jetzt heftig spekuliert, ob die beiden heiraten werden oder vielleicht ein Baby bekommen.