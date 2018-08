Heidi Klum: Sie bestätigt Babygerüchte

Heidi Klum (45) und ihr Tom Kaulitz (28) schmusen durch den heißen Sommer.

Turtelei

Seitdem vor ein paar Monaten ihre Beziehung öffentlich wurde, sieht man die Modelmama und den Musiker innig Zeit miteinander verbringen. Ob am roten Teppich in Cannes, im Liebesurlaub auf Capri oder beim Besuch am Empire State Building - die zwei lassen die Finger einfach nicht voneinander. Jetzt ist die Welt gespannt auf den nächsten Schritt in dieser Beziehung... Schon länger hält sich das Gerücht, eine Blitzhochzeit könnte noch dieses Jahr stattfinden.

Verräterischer Grinser

Der Grund: ein Mega-Klunker an Heidis Ringfinger. Für beide wäre es nicht die erste Ehe, Tom war bereits einmal, Heidi sogar schon zwei Mal (mit Seal und dem Starfriseur Ric Pipino) verheiratet. Besonders interessiert sind ihre Fans aber daran, zu erfahren, ob Klum noch einmal Mama werden möchte. Denn mit 45 Jahren ist es eine Entscheidung, die sie demnächst treffen sollte. Vier Kinder hat sie bereits, und im Interview mit ExtraTV sagt sie deutlich auf die Frage nach einem Baby von Tom Kaulitz: "Du weißt nie, was im Leben passiert, oder? Dinge passieren. Ich weiß nicht, was passieren wird." Diese Aussage heizt die Gerüchteküche mächtig an. Denn zu ihrer Aussage präsentiert Heidi ein dickes Lächeln...

HIER geht's zum Video.