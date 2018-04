Heidi Klum: So bestätigt sie ihre Liebe

Heidi Klum und Tom Kaulitz turtelten eben noch im heißen Liebesurlaub - samt Oben-ohne-Show und wilder Busselei.

Verliebt

Jetzt sind sie wieder nach Los Angeles zurück gekehrt, Heidi steht für "America's Got Talent" vor der Kamera und Tom soll sich neuen Projekten widmen. Ob die beiden der Alltags-Blues schon gepackt hat? Mitnichten. Denn die Modelmama Heidi zeigt auf ihrem Instagram-Profil, wie verliebt sie derzeit ist. Auf einem Video hat sie Herzerl platziert, schreibt dazu: Stimmung und schickt Küsschen.

????❤️ Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Apr 15, 2018 um 5:16 PDT

Turtelei

Kennen, zumindest flüchtig, sollen Heidi und Tom einander schon ein paar Jahre. So war Toms Zwillingsbruder Bill schon einmal Gastjuror in Heidis Modelshow GNTM. Doch gefunkt zwischen den beiden hat es bei einer Hollywoodparty. Heidi und Tom wurden von anderen Gästen beobachtet, wie sie sich angeregt unterhielten und dann zu knutschen anfingen. Einige Zeit darauf zeigten sie sich nach einem Dinner in einem Nobellokal erstmals gemeinsam vor Fotografen. Sie stieg zu ihm ins Auto, zusammen fuhren sie weg in die Nacht.