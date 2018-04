Heidi Klum: So macht sie ihren Tom heiß

Heidi Klum lässt es derzeit richtig krachen: Im Privatleben läuft es mit Lover Tom Kaulitz sichtbar gut und beruflich ebenso.

Erotisch

Heidi dreht gerade mit ihrer Freundin Mel B für die Castingshow "America's Got Talent" und für die Mai-Ausgabe des Männermagazins Maxim hat sie freizügige Fotos machen lassen. Starfotograf und guter Freund Gilles Bensimon hat die Modelmama so erotisch in Szene gesetzt. Dass sie stolz auf die Aufnahmen ist, kann man an ihrem Instagram-Account sehen.

Leicht bekleidet

Dort hat sie nämlich die sexy Bilder gepostet. Mal zeigt sie viel Ausschnitt nur mit einem Stückchen Stoff und Schmuck bekleidet, wirkt dabei verträumt. Dann rockt sie im durchsichtigen Overall auf Heels mit rausgestreckter Zunge. Eines ist klar: Jeder soll diese sexy Heidi sehen. Und wem sie besonders gut gefällt? Ihrem neuen Freund, Tom Kaulitz, der aktuell einige Tourtermine mit seiner Band Tokio Hotel vorbereitet.