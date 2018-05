Heidi, bei dir läuft's! Die neuesten Bilder von der Modelmama (44) und ihrem Freund Tom Kaulitz (28) zeigen ein schwer verliebtes Paar.

Schöner Abend

In Berlin haben die beiden nun zusammen die Nacht zum Tag gemacht. Heidi glänzte rockig mit Jenas-Mini, Schnür-Heels und lässigem Cut-Out-Top an der Seite des Drummers, der ebenfalls auf einen lockeren Jenas-Look setzte. Zuerst schmausten sie im hippen Restaurant "Katerschmaus" in Kreuzberg mit Freunden. Dann ging es ab in den Szeneclub "Kater Blau" wie die Bild zu berichten weiß. Zum Schluss gab es hoffentlich keine Katerstimmung bei den zweien!

Juror dabei

Bei der Party-Tour mit dabei war übrigens GNTM-Juror Michael Michalski, der sich allerdings im Hintergrund hielt. Heidi und Tom zeigten offen ihre Liebe, wurden Händchen haltend und knutschend gesehen. Hach, muss Liebe schön sein!