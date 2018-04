Es waren die Bilder des Monats: Heidi Klum und Tom Kaulitz im entspannten Liebesurlaub in Mexiko. Das Model und der Musiker bei wilder Schmuserei, Oben-ohne-Bilder inklusive. Es gab keinen Zweifel daran, dass diese Fotos eine echte Liebelei zeigen. Auch bei der Ankunft in L.A. war klar: Die beiden gehören ab jetzt zusammen. Denn Tom legte lässig einen Arm um seine Heidi, die wiederum seine Hand hielt, als sie aus der Ankunftshalle zur Limo schlenderten.

Heidi hat Spaß

Wie alles weitergeht, darauf dürfen wir gespannt sein. Was wir jetzt schon wissen: Einstweilen geht es nach dem Vergnügen mit der Arbeit weiter. Heidi zeigt auf ihrem Instagram-Profil, dass es dabei aber auch richtig lustig zugeht. Zusammen mit Kollegin Mel B hat sie ein witziges Video gedreht, um den Start der Castingshow "America's Got Talent" zu markieren.

Auch Tom beschäftigt

Kaulitz ist dieser Tage auch beschäftigt. Zusammen mit seinen Jungs von "Tokio Hotel", Bruder Bill, Kollegen Gustav und Georg wird für die letzten Shows der "Dream Machine"- Tour geprobt. Am 21. und 22. April tritt die Band in Berlin auf, am 27. dann in Moskau.