Heidi Klum: Wirbel um Nacktfotos

Heidi Klum fast ganz nackt! Mit sexy Bildern sorgte sie für Aufsehen.

Vertrauen zu Fotograf

Die Mama von vier Kindern posierte für die Mai/Juni-Ausgabe des US-Männermagazins "Maxim" leicht bekleidet - manchmal wird ihr Busen durch die Wallemähne oder ein zartes Stück Stoff verdeckt. Zu dem Fotografen hat Heidi großes Vertrauen, Gilles Bensimon kennt sie schon seit Beginn der Modelkarriere. So weit, so schön, doch nicht jedem gefallen die sexy Ablichtungen.

Shitstorm

Unter ihrem Account wird heftig geätzt:

"Hat die nichts anderes zu tun, als sich ständig auszuziehen"

"Ist das nicht ein bisschen freizügig wenn man kinder hat?"

"ich finde es auch ziemlich übertrieben! Entweder kann oder will sie nicht älter werden... oder sie braucht die Aufmerksamkeit. Komisch nur das man solche Fotos nicht von Claudia Naomi Giselle usw. sieht...aber diese Ladies haben definitiv mehr Stil als Frau Klum"

"Egal wo man hinschaut, sieht man Heidi nackt"

"frag mich nur was man hat wenn man sich der ganzen welt nackt zeigt..da kann man auch gleich nackt rumlaufen.."

"In so einem Alter schon ziemlich extrem. Is ja nicht mein Problem, aber GNTM wird solangsam Pornoshow Ich war voll der GNTM Fan, aber jetzt einfach nur noch extrem und billig."

Doch wahre Heidi-Fans lassen sich nicht beirren. Sie finden das Model sexy und schön.