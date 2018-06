Heidi Klum im Liebesglück. Die Unternehmerin zeigte sich in den letzten Wochen immer wieder mit ihrem neuen Freund Tom Kaulitz: Verliebt im Urlaub, turtelnd am roten Teppich oder innig beim Abendessen samt anschließendem Club-Hopping.

Kein Sommerflirt

Böse Zungen haben am Anfang noch behauptet, dass die Liaison lediglich ein lockerer Sommerflirt sei. Nix da! Denn jetzt hat Heidi ihrem Tom den absoluten Liebesbeweis gemacht. Die 45-Jährige hat den Musiker ihren Kindern Leni (13), Henry (12), Johan (11) und Lou (11) vorgestellt. Ein Schritt, der für Heidi viel bedeutet. Ihre Familie ist Heidis ganzes Glück und sie ist immer darauf bedacht, ihre Kinder zu schützen.

Geburtstags-Party

Den Geburtstag der Modelmama sollen alle gemeinsam verbracht und beim Feiern viel Spaß gehabt haben. Im Gegensatz dazu haben ihre Kinder mit Ex Vito sehr wenig Zeit verbracht. Drei Jahre waren Klum und der Kunsthändler ein Paar - die Beziehung spielte sich vorwiegend in New York ab, wo Vito arbeitet und lebt. Das soll schlussendlich auch zum Aus geführt haben. Denn Heidis Lebens- und Familienmittelpunkt ist Los Angeles.

Heidi feiert Geburtstag

???? Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jun 1, 2018 um 10:55 PDT

Tom und sein Geschenk