Heidi Klum überrascht mit Selfie

In letzter Zeit war Model Heidi Klum vor allem wegen ihrer Beziehung zu Tom Kaulitz (28) in den Medien. Doch nun schaffte es die 45-Jährige, mit einem Instagram-Posting zu überraschen. Auf dem Schwarz-Weiß-Selfie ist sie mit ihrem ehemaligen Partner Flavio Briatore (68) zu sehen.



Im linken Bildrand sieht man das Gesicht eines jüngeren Mädchens - möglicherweise dem ihrer 14-jährigen Tochter Leni, deren Vater Briatore ist. Trifft dies zu, so könnte es erstmals zu einem Treffen zwischen Vater und Tochter gekommen sein, denn der ehemalige Formel-1-Chef hat Leni wohl noch nie zuvor getroffen.

???? @briatoreflavio Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jul 28, 2018 um 7:24 PDT

2016 hatte er im Interview mit der italienischen Zeitung "Il Corriere della Sera" gesagt: "Es ist schwer ein Baby zu vermissen, das man nie zu Gesicht bekommt." Denn bereits zur Geburt der gemeinsamen Tochter im Mai 2004 hatten sich Klum und Briatore wieder getrennt. "Heidi lebte in Los Angeles und ich war in London, die Entfernung zwischen uns war unüberbrückbar. Heidi ist mit Seal zusammengekommen und er hat sie aufgezogen", sagte Briatore 2016. Nun hat er womöglich erstmals die 14-jährige Leni getroffen...