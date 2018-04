Heidi Klum und Tom Kaulitz - diese Lovestory interessiert derzeit ganz viele klatschbegeisterte Menschen. Das schöne Model und der verruchte Sänger; sie 44 Jahr alt, er 28.

Turtelei

Kennen, zumindest flüchtig, sollen sie einander schon ein paar Jahre. So war Toms Zwillingsbruder Bill schon einmal Gastjuror in Heidis Modelshow GNTM. Doch gefunkt zwischen den beiden hat es bei einer Hollywoodparty. Heidi und Tom wurden von anderen Gästen beobachtet, wie sie sich angeregt unterhielten und dann zu knutschen anfingen. Einige Zeit darauf zeigten sie sich nach einem Dinner in einem Nobellokal erstmals gemeinsam vor Fotografen. Sie stieg zu ihm ins Auto, zusammen fuhren sie weg in die Nacht.

Echtes Liebesglück

Bei den Dreharbeiten zu "America's Got Talent" tauschten die zwei Berührungen und Küsse aus. Jetzt urlauben sie gemeinsam im schönen mexikanischen Ort Cabo St. Lucas. Dabei wirken sie wie ein ganz normales Paar, happy, verliebt, entspannt. Und darin steckt das Geheimnis, warum diese Liebe echt ist, wie Insider behaupten. Beide würden einen Flirt niemals so offen präsentieren; sie wegen ihrer Kinder, er wegen Wahrung seines Privatlebens. Tom Kaulitz hat sich bislang so gut wie nie öffentlich mit einer Frau an seiner Seite gezeigt. Sogar seine Ehe mit Ria Sommerfeld wurde erst bei der Scheidung bekannt... Bei Heidi sind private Fotos mit ihrem Freund wiederum ein Indiz dafür, dass sie fix vergeben ist. Also dann, Heidi und Tom, genießt euer Liebesglück!