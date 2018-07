Ist es was Ernstes, oder nicht? Die große Liebe oder ein Sommerflirt? Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) zeigen sich seit Wochen sehr verliebt. Sie machen zusammen Urlaub, zeigten sich schon am Red Carpet in Cannes der ganzen Welt und arbeiten bereits an gemeinsamen Projekten.

Alle sprechen Deutsch

Nun hat sich Heidis Papa Günther zum ersten Mal über die Beziehung seiner Tochter geäußert. Bei der Chio Media Night (auch Lilly Becker war anwesend, lesen Sie dazu alles hier) gab er RTL ein Interview zu dem Thema. Was er über Tom sagt? "Man kann sich gut in Deutsch unterhalten. Die Mama, der Bill, alle sprechen Deutsch."

Gemeinsamer Urlaub

Das mit der Kommunikation dürfte so gut klappen, dass es sogar gemeinsame Pläne gibt: "Die ganze Familie fährt jetzt in Urlaub." Laut seinen Aussagen soll es auch gerade keine Liebeskrise zwischen den beiden geben. Heidi und Tom sind derzeit beide schwer beschäftigt. Sie dreht für die Show "America's Got Talent" und er bereitet sich mit seiner Band Tokio Hotel auf das große Sommercamp vor, das Ende Juli in Deutschland stattfinden wird.