Heid Klum und ihr neuer Freund Tom Kaulitz kommen aus der ersten Verliebtheit gar nicht raus.

Verliebt

Nach den ersten öffentlichen Auftritten - zusammen waren sie in Cannes am roten Teppich zu sehen - versuchen sie auch im Alltag, ihre Liebe frisch zu halten. Heidi hat gerade erst ihren 45. Geburtstag gefeiert und sich mit einer schicken Lederjacke gezeigt. Die trägt am Rücken ihren Namenszug. Etwa ein Geschenk von Tom?

Liebesbeweis

Ihm hat sie jedenfalls auch schon ein großes Geschenk oder vielmehr einen ultimativen Liebesbeweis gemacht - sie stellte ihm ihre vier Kinder vor, soll Kaulitz offiziell als neuen Mann in ihrem Leben ernannt haben. Ein Zeichen dafür, wie ernst die Liebe den beiden ist. Nun haben sich die zwei Turteltäubchen eine kleine Auszeit gegönnt.

Spritztour

Sie haben mit Toms Motorrad eine Spritztour gemacht. Im kalifornischen Joshua Tree National Park (rund 225 km von L.A. entfernt) haben sie zusammen unter den Sternen gecampt. Lagerfeuer (aus der Blechtonne) inklusive...