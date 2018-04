Alle neugierigen Augen sind derzeit auf Heidi Klum und ihren Tom Kaulitz gerichtet. Das Model und der Sänger turteln derzeit so schön im mexikanischen Örtchen Cabo St. Lucas.

Frische Liebe

Erst vor wenigen Wochen sah man die beiden das erste Mal zusammen - sie verließen heiter ein Nobellokal in L.A. - Heidi stieg zu Tom ins Auto. Dann, Tage darauf gab es die ersten eher zaghaften Küsse zu sehen - in einer Pause von "America's Got Talent", in der Heidi als Jurymitglied dabei ist.

© Photo Press Service/www.pps.at

Luftballons

Im Luxusurlaub zeigen Klum und Kaulitz alles - sie schmust mit ihm oben ohne, er streichelt sie, packt ihren Kopf, um sie zu küssen. Das alles ist schön anzusehen. Ob die Bilder clever inszeniert sind, die Fotografen eigens eingeladen, damit Heidi die Situation unter Kontrolle hat? Gerüchte gibt es. Aber was sich hinter den Kulissen, nämlich IM Zimmer des Beachapartments abspielt, das ist nicht gestellt. Und da sehen wird, dass eine Menge Luftballons und Papierschlangen auf eine freudige Feier hindeuten. Ob es einfach die Feier ihrer Liebe ist?