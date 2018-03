Heidi Klum in Feierlaune! Das Model wurde in L.A. abgelichtet, als es in Begleitung das hippe Restaurant "Delilah" verließ.

Kein Unbekannter

Sie war nicht allein, sondern in Begleitung des "Tokio Hotel"-Stars Tom Kaulitz! Die zwei schienen viel Spaß zu haben, alberten noch beim Ausparken im Auto herum. Heidi hatte zu diesem Anlass ein rattenscharfes Outfit mit Mega-Ausschnitt und Overknee-Stiefeln an. Jetzt rätselt das Netz, wie es zu dem Treffen der beiden kam... Fakt ist, Tom hat keinen Gastaufztritt bei GNTM - das Gerücht stand im Raum, doch die Dreharbeiten der Castingshow sind längst abgeschlossen.

Beuteschema

Jetzt wird gemunkelt, Heidi (44) habe ein Auge auf den 28-jährigen Tom geworfen, sie liebe es zu flirten und mag junge Männer. Ex-Freund Vito Schnabel war mit seinen 31 Jahren etwa in der gleichen Altersklasse wie Kaulitz. Die beiden trennten sich 2017 nach drei Jahren Beziehung.

© Photo Press Service/www.pps.at