Heidis Hochzeits-Geheimnis

Show. Der erste gemeinsame Auftritt von Heidi Klum (44) und ihrem Lover Tom Kaulitz (28) sorgte für Furore. Nicht nur, weil sich die beiden bei der amfAR-Gala in Cannes erstmals öffentlich verliebt zeigten, sondern auch wegen Heidis gewagten Outfits. Sie trug nicht – wie üblich, wenn sie an Toms Seite erscheint, Jeans und Shirt – sondern ein Designer-Brautkleid von Zuhair Murad mit abnehmbarer Schleppe. Die Fans sind sich sicher: Heidi Klum will uns etwas mitteilen.

Botschaft an ihren Ex Vito Schnabel?

Zeigefreudig. Es kann sein, dass sie mit dem Brautkleid einfach nur noch mehr Aufmerksamkeit erhaschen möchte, vielleicht will sie aber auch ihrem Ex-Freund Vito Schnabel zeigen, was er verpasst hat.