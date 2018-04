Heimliche Hochzeit für Daniel Brühl

Als Weltstar eine heimliche Hochzeit zu planen, ist kein leichtes Unterfangen. Lauda-Darsteller und Serienstar Daniel Brühl (39) ist das gelungen. „Man muss wirklich darauf achten, das diskret anzugehen. Ich musste die richtigen Leute um mich haben, die das vorbereiten und dichthalten. Das gilt natürlich auch für die Gäste. Und wir hatten tatsächlich viele Gäste“, erklärt er im Talk mit Bild. Sogar Handys seien auf seiner Hochzeit verboten gewesen, um auszuschließen, dass die Bilder in irgendeiner Klatschspalte landen.

Karriere

Auch beruflich läuft es derzeit bestens bei Brühl. Er hat gerade eine Rolle in der Krimi-Serie The Alienist an der Seite von Dakota Fanning ergattert.